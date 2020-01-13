مع ترقب اتفاق التجارة.. أسهم أوروبا تصعد بدعم شركات التكنولوجيا

استهلت الأسهم الأوروبية اليوم بتعاملات مكبوحة في ظل انتظار الأسواق توقيع اتفاق تجارة صيني أمريكي في وقت لاحق هذا الأسبوع، بينما صعدت أسهم شركات التكنولوجيا بدعم من تحديثات شركات وساطة وتغييرات في مستهدفات الأسعار.

بلغ المؤشر ستوكس 600 القياسي الأوروبي مستوى قياسيا جديدا الأسبوع الماضي بعد انحسار التوترات الأمريكية الإيرانية.

وبحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش، كان المؤشر صاعدا 0.02 بالمئة مع ارتفاع الأسهم في ألمانيا، أكبر اقتصادات المنطقة، بحوالي 0.2 بالمئة، إذ أن المستثمرين في حالة حذر قبيل اتفاق "المرحلة-واحد" التجاري المتوقع أن يجري توقيعه بواشنطن في وقت لاحق هذا الأسبوع، وفقا لـ"رويترز".

وكانت أسهم التكنولوجيا صاحبة الأداء الأفضل على المؤشر داكس الألماني، إذ صعد سهم مزود خدمات البرمجيات ساب، وهو الأكبر على المؤشر، نحو 0.2 بالمئة بعد أن رفعت سيتي جروب السعر المستهدف.

كما ارتفع سهم مجموعة التكنولوجيا سيمنس 0.3 بالمئة بعد أن استأنف جولدمان ساكس تغطية السهم بتوصية "بالشراء".

وارتفع مؤشر التكنولوجيا الأوروبي حوالي 0.4 بالمئة، إذ قاد سهم أفاست البريطانية المتخصصة في برمجيات الحماية المكاسب بعد رفع تصنيفها من جانب جيه.بي مورجان.