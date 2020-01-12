"أدنوك" توقع اتفاقيات مع شركتين إندونيسيتين في البتروكيماويات والغاز

قالت وكالة أنباء الإمارات إن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وقعت اتفاقيات مع شركتي بيرتامينا وشاندرا آسري الإندونيسيتين في قطاعي البتروكيماويات والغاز.

وأضافت الوكالة أن الاتفاقيات تشمل توريد أدنوك 528 ألف طن متري من غاز البترول المسال لبيرتامينا بحلول نهاية 2020 بحسب ما ذكرت "رويترز".

