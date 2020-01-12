البورصة المصرية تربح 3.7 مليارات جنيه في ختام تعاملاتها

دفعت عمليات شراء قوية من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية بمؤشرات البورصة المصرية للارتفاع الجماعي لدى إغلاق تعاملاتها اليوم.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.7 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 699.9 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت 2.8 مليار جنيه بحسب ما ذكرت "واس".

وارتفع مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 0.53 في المائة لينهي التعاملات عند مستوى 13802.57 نقطة، كما زاد مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.73 في المائة ليغلق عند مستوى 526.22 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا 0.61 في المائة ليسجل 1371.48 نقطة.