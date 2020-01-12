"سكني" يسلم فلل جاهزة في 25 مشروعا خلال ديسمبر 2019

واصل برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة حيث شمل التسليم خلال شهر ديسمبر الماضي 25 مشروعا تتوزع في 11 منطقة حول المملكة إذ تمت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.

وأوضح برنامج "سكني" أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم عدد من الفلل في 4 مشاريع بالرياض تشمل إسكان الزلفي وشقراء والدوادمي والمجمعة إضافة إلى 4 مشاريع آخرى في القصيم هي إسكان رياض الخبراء وإسكان النبهانية وإسكان البدائع وإسكان عنيزة و 3 مشاريع بالشرقية بالخبر وحفر الباطن والأحساء (إسكان الأحساء 1 و 2 كما شمل التسليم 3 مشاريع في الحدود الشمالية في إسكان طريف ورفحاء وعرعر ومشروعين في الجوف في سكاكا والقريات وكذلك مشروعين في جازان شملت إسكاني صبيا وصامطة القفل بالإضافة إلى مواصلة التسليم في مشروعين في حائل إسكان حائل والشنان وفي تبوك إسكان تبوك وإسكان تيماء علاوة على مواصلة التسليم في مشروع إسكان القنفذة في مكة المكرمة وآخر في المدينة المنورة العلا ومشروع "إسكان المخواة" في الباحة.

وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة بعدد 42 مشروعا توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع "فيلا" تصل مساحتها إلى 500 م2 للفيلا الواحدة وتتميز تلك المشاريع بتكامل البنية التحتية من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال كما تضم مساجد وجوامع علاوة على تخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها ويمكن استعراض مشاريع الوزارة وتفاصيل الوحدات السكنية عبر الرابط (سكني).

يذكر أن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان قد أعلن عن مستهدفاته لعام 2020 بينها ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة 65 مليار ريال. مشيرا إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول 2030 وفقا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.