اكتتاب "أرامكو" يصبح أعلى 18 % عن "علي بابا" بفارق 4.4 مليار دولار

أعلنت شركة أرامكو السعودية، أن الحجم الإجمالي للطرح بعد ممارسة خيار الشراء قد إرتفع إلى 3.45 مليار سهم عادي، والتي تمثل قيمة طرح إجمالية تبلغ 110.4 مليار ريال ( 29.4 مليار دولار)، بعد أن كان 3 مليارات سهم بقيمة 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار).

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أصبح حجم الطرح النهائي للشركة بعد ممارسة خيار الشراء 1.725 في المائة من أسهم "أرامكو" بدلا من 1.5 في المائة في السابق.

نتيجة لذلك أصبح اكتتاب "أرامكو السعودية" يفوق الطرح الأولي لشركة علي بابا الصينية بنسبة 18 في المائة، بما قيمته 4.44 مليار دولار "16.65 مليار ريال".

وذكرت شركة أرامكو السعودية، في بيان اليوم الأحد، أنها استلمت إشعار إلحاقي من شركة جولدمان ساكس العربية السعودية تبين عدم قيام مدير الاستقرار السعري بتنفيذ عمليات استقرار سعري خلال مدة الاستقرار السعري.

وقد جمعت أرامكو نحو 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار) حصيلة الطرح الأولي قبل ممارسة خيار الشراء وذلك بطرح 3 مليار سهم، منها 32 مليار ريال (8.5 مليار دولار) من الأفراد، و64 مليار ريال (17.1 مليار دولار) من المؤسسات، بما يجعله الأضخم في العالم.

وأوضحت أرامكو، إن الأسهم البالغ عددها 450 مليون والخاضعة لخيار الشراء قد تم تخصصيها للمستثمرين خلال عملية بناء سجل الأوامر وبالتالي فلن يتم طرح أي أسهم إضافية في السوق اليوم ولن يمتلك مدير الاستقرار السعري أي أسهم في الشركة كنتيجة لممارسة خيار الشراء.

أعلنت شركة أرامكو السعودية، أن المساهم البائع منح مدير الاستقرار السعري "جولدمان ساكس العربية السعودية" خيار شراء من أجل السماح له بتنفيذ العمليات المتعلقة بالاستقرار السعري، الذي يستطيع بموجبه شراء 450 مليون سهم إضافي بحد أقصى من المساهم البائع، التي تمثل 15 في المائة من إجمالي حجم الطرح بسعر الطرح النهائي.

وستكون ممارسة خيار الشراء متاحة بشكل كلي أو جزئي بناء على إخطار من مدير الاستقرار السعري خلال فترة تبدأ من تاريخ تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية "تداول" وتنتهي في موعد لا يتجاوز 30 يوما تقويميا بعد ذلك.

كانت أكبر ثلاثة طروحات أولية في العالم "قبل طرح شركة أرامكو" قد تم خلال طروحاتها ممارسة هذا الخيار كالتالي:

في حالة طرح "علي بابا" بلغت حصيلته 21.8 مليار دولار "حجم العرض الأساسي"، ثم 25 مليار دولار "مع ممارسة خيار الشراء" في عام 2014.

و"بنك الصين الزراعي" بلغت حصيلة الطرح 22.1 مليار دولار "حجم العرض الأساسي"، ثم 24 مليار دولار "مع ممارسة خيار الشراء" في عام 2010.

وثالثا بلغت حصيلة طرح "البنك الصناعي والتجاري الصيني" 19.1 مليار دولار "حجم العرض الأساسي"، ثم 21.9 مليار دولار "مع ممارسة خيار الشراء" في عام 2006.

الاكتتاب

كانت "أرامكو" طرحت ثلاثة مليارات سهم "1.5 في المائة من أسهمها" للاكتتاب العام خلال الفترة من 17 نوفمبر حتى 4 ديسمبر 2019.

وخصصت الشركة 0.5 في المائة من أسهمها "مليار سهم" للأفراد، و1 في المائة "ملياري سهم" للمؤسسات.

وبلغت حصيلة الطرح 96 مليار ريال "25.6 مليار دولار"، منها 32 مليار ريال من الأفراد، و64 مليار ريال من المؤسسات، بما جعله الأضخم في العالم مزيحا طرح شركة علي بابا الصينية البالغة قيمته 25 مليار دولار.

وتم تحديد سعر السهم في الاكتتاب بـ32 ريالا "8.5 دولار" بما يعني تقييم الشركة عند 6.4 تريليون ريال "1.71 تريليون دولار"، يجعلها الأضخم في العالم بفارق مريح عن الشركتين التاليتين "أبل" ومايكرسوفت، وتفوق قيمة أكبر عشر شركات نفط في العالم مجتمعة.

وتمت تغطية الاكتتاب بنسبة 465 في المائة، بعد جمعه 446 مليار ريال "نحو 119 مليار دولار".