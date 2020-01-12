الترجي للاتحاد: أنيس متاح

أوضحت المصادر أن إدارة نادي الاتحاد تلقت موافقة رسمية من نظيرتها في الترجي التونسي على عرضها الذي تقدمت به لضم اللاعب أنيس البدري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان الترجي قد أعلن أمس وصول عرض رسمي من الاتحاد بخصوص رغبته في التعاقد مع أنيس لمدة موسمين ونصف الموسم، دون أن يشير إلى أي تفاصيل مالية.

وأشارت المصادر نفسها، إلى أن الاتحاد قطع شوطا بعيدا في ضم أيوب الكعبي مهاجم الوداد البيضاوي والمنتخب المغربي لمدة ثلاثة مواسم مقابل ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار، وسيعلن الصفقة رسميا خلال الأسبوع الحالي برفقة أنيس.

وفي المقابل، ينتظر أن يصل إلى جدة خلال الساعات المقبلة، المدافع البرازيلي برونو أوفيني لتوقيع العقد رسميا مع الاتحاد بعد أن فك ارتباطه مع الوكرة القطري.

وفنيا، رفض المدرب الهولندي تين كات منح اللاعبين راحة أمس، بعد التعادل مع النصر 1/1 أمس الأول في الجولة الـ14 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث أخضع اللاعبين الذين شاركوا كأساسيين لتدريبات استرجاعية، بينما أدى البقية تدريبات اعتيادية تأهبا لمواجهة أولمبيك أسفي المغربي في ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية.

من جهة ثانية، أوضحت الفحوص الطبية التي أجراها اللاعب عبدالرحمن العبود عن تعرضه لالتواء في مفصل القدم يحتاج على إثرها علاجا وتأهيلا لمدة أسبوعين.