قال الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور السعودية إن الشركة تخطط لاستثمار 10 مليارات دولار في 2020 في إطار تطلعها إلى مشروعات جديدة في نحو 10 دول.
وقال بادي بادماناثان لـ"رويترز" على هامش مؤتمر للطاقة في أبوظبي إن الشركة، التي تبني محطات للطاقة وتحلية المياه وتملك 50 في المئة من محفظتها في السعودية، تخطط للتوسع في أسواق جديدة.
وتملك أكوا باور أصولا في 12 دولة وتقدمت بعروض لمشاريع للطاقة المتجددة في خمس دول جديدة هي إثيوبيا وتونس وكمبوديا وأذربيجان وأوزباكستان.
"أكوا باور السعودية" تخطط لاستثمار 10 مليارات دولار في 2020
قال الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور السعودية إن الشركة تخطط لاستثمار 10 مليارات دولار في 2020 في إطار تطلعها إلى مشروعات جديدة في نحو 10 دول.
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