الأسهم الأمريكية تصعد إلى مستوى قياسي بدعم من شركات التكنولوجيا

استهلت المؤشرات الرئيسية لـ"وول ستريت" عند مستويات قياسية مرتفعة اليوم، مدفوعة بأسهم التكنولوجيا، لكن بيانات أظهرت تباطؤ نمو الوظائف المحلية بأكثر من المتوقع في ديسمبر تكبح تحقيق المزيد من المكاسب.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 20.62 نقطة أو ما يعادل 0.07 بالمئة إلى 28977.52 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 7.11 نقطة أو 0.22 بالمئة إلى 3281.81 نقطة، وفقا لـ"رويترز".

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 29.52 نقطة أو 0.32 بالمئة إلى 9232.95 نقطة.