الكويت ترفع سعر شحنات فبراير من خام التصدير لآسيا

قال مصدر بصناعة النفط اليوم إن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لشحنات فبراير شباط من خام التصدير الكويتي المتجهة إلى آسيا ليزيد 1.95 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/دبي المعروضة، مرتفعا بذلك 40 سنتا للبرميل عن الشهر السابق.

وخفض المنتج سعر خام الكويت الخفيف الممتاز إلى 4.65 دولار للبرميل فوق أسعار عمان/دبي المعروضة، بتراجع 1.15 دولار للبرميل عن الشهر السابق، حسبما ذكرالمصدر.