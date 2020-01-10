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الطاقة- النفط

الكويت ترفع سعر شحنات فبراير من خام التصدير لآسيا

سنغافورة: رويترز

قال مصدر بصناعة النفط اليوم إن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لشحنات فبراير شباط من خام التصدير الكويتي المتجهة إلى آسيا ليزيد 1.95 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/دبي المعروضة، مرتفعا بذلك 40 سنتا للبرميل عن الشهر السابق.
وخفض المنتج سعر خام الكويت الخفيف الممتاز إلى 4.65 دولار للبرميل فوق أسعار عمان/دبي المعروضة، بتراجع 1.15 دولار للبرميل عن الشهر السابق، حسبما ذكرالمصدر.

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