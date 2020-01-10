أخبار السوق

«سامبا» توزع 1.39 مليار ريال للمساهمين عن النصف الثاني



أوصى مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية “سامبا”، للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي المجموعة عن النصف الثاني لعام 2019.

وقالت “سامبا”، في بيان على “تداول” أمس، إن إجمالي قيمة التوزيعات المقرر صرفها للنصف الثاني تبلغ 1.394 مليار ريال، سيتم توزيعها على 2 مليار سهم، بواقع 70 هللة للسهم بعد خصم الزكاة للمساهمين السعوديين، بما يعادل 7 في المائة من قيمته الاسمية. وأضافت “سامبا”، أن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك، والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية المزمع عقدها خلال النصف الأول من 2020.



«المجموعة السعودية» تخفض رأسمال شركتين مدارتين



خفضت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي رأسمال شركاتها المدارة لكل من شركة شيفرون فيليبس السعودية، وشركة الجبيل شيفرون فيليبس.

وأوضحت الشركة في بيان على “تداول” أمس، أن تخفيض رأس المال يأتي لعدم الحاجة له، لامتلاك الشركتين احتياطيات مالية كافية، وعدم وجود أي مديونية، وقدرة الشركتين على الاقتراض عند الحاجة، حيث تم خفض رأسمال شركة شيفرون فيليبس السعودية من 655 مليون ريال إلى 244 مليون ريال، وخفض رأسمال شركة الجبيل شيفرون فيليبس من 1478 مليون ريال إلى 484 مليون ريال.

وتابع البيان أنه سيعاد هذا التخفيض للشركاء، وفقا لتوفر السيولة النقدية لدى الشركتين خلال الأعوام المقبلة، وتبلغ حصة المجموعة السعودية من ذلك التخفيض 703 ملايين ريال.





«الفخارية» توقع مذكرة للاستحواذ على 75 %

من «الأنابيب المتطورة»





وقعت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية “الفخارية”، مذكرة تفاهم (غير ملزمة) مع ملاك شركة حلول الأنابيب المتطورة للصناعة؛ وذلك للاستحواذ على 75 في المائة من حصص الملكية في الشركة مقابل مبلغ نقدي. وأوضحت في بيان على “تداول” أمس أن العمل بالمذكرة يبدأ من تاريخ توقيعها ولمدة 90 يوما قابلة للتجديد، مبينة أن الاستحواذ يهدف إلى تنويع قاعدة منتجات الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية وأسواقها إضافة إلى منتجات الأنابيب المدعمة بالألياف الزجاجية والأنابيب الخرسانية.