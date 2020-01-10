بدعم شركات التكنولوجيا .. مستويات قياسية للأسهم العالمية

سجلت مؤشرات الأسهم العالمية مستويات قياسية مرتفعة، بعد هدوء التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وتحسن المعنويات الإيجابية بفضل تعزز التفاؤل حيال اتفاق التجارة الأمريكي - الصيني.

ووفقا لـ "رويترز"، جاء أكبر الدعم للمؤشرات الأمريكية الرئيسة من أسهم ألفابت وفيسبوك وأبل وأمازون.كوم ونتفلكس بعد تعليقات إيجابية من شركات سمسرة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 106.88 نقطة بما يعادل 0.37 في المائة ليفتح على 28851.97 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 12.98 نقطة أو 0.40 في المائة مسجلا 3266.03 نقطة، وتقدم مؤشر ناسداك المجمع 73.03 نقطة أو 0.80 في المائة إلى 9202.27 نقطة.

ولامست الأسهم الأوروبية مستوى قياسيا مرتفعا، مقتفية أثر مكاسب أوسع نطاقا حققتها الأسهم العالمية.

وزاد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 في المائة ليرتفع إلى مستوى قياسي عند 420.98، بينما ربحت أسهم ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، 1.1 في المائة.

وارتفع سهم بي.إم.دبليو 0.8 في المائة، إذ يقول متعاملون إن إكسان للسمسرة رفعت تصنيف السهم. وتصدر قطاع التكنولوجيا قائمة المؤشرات الفرعية الأفضل أداء في المنطقة وقاد المكاسب ارتفاع سهم إنفنيون تكنولوجيز لصناعة الرقائق 2 في المائة.

وفي طوكيو قفزت الأسهم اليابانية بأكبر قدر خلال نحو شهر، لتعوض جميع الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة.

وزاد مؤشر نيكي 2.31 في المائة إلى 23729.87 نقطة وهي أعلى زيادة بالنسبة المئوية خلال يوم واحد منذ 13 كانون الأول (ديسمبر).

وقاد قطاعا التكنولوجيا والسلع غير الأساسية القطاعات الصاعدة وارتفعت أسهم أومرون كورب لصناعة المكونات الكهربائية، وبانداي نامكو هولدنجز لألعاب الفيديو.

وارتفع 217 سهما على مؤشر نيكي مقابل تراجع ثمانية أسهم اليوم الخميس.

وكانت أعلى زيادة بالنسبة المئوية لسهم شركة الإعلام الإلكتروني سايبر إجنت الذي ارتفع 6.77 في المائة يليه سهم سكرين هولدنجز لصناعة أشباه الموصلات وصعد 6.1 في المائة ثم فوجي فيلم هولدنجز للتصوير وصناعة المعدات الطبية وزاد 6.04 في المائة.

وكان سهم إنبكس كورب للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي الأكثر تراجعا بالنسبة المئوية على المؤشر وانخفض 2.7 في المائة. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.63 في المائة إلى 1729.05 نقطة.