حزمة خدمات من «سكني» لمنسوبي «التعليم» .. قروض إضافية وتسهيلات بنكية

خصصت وزارة الإسكان حزمة من المميزات والخدمات الإسكانية لمنسوبي وزارة التعليم، من المواطنين المدرجين في قائمتي "الإسكان" وصندوق التنمية العقارية، حيث تضمنت تقديم مزايا خاصة تتيح الحصول على قرض إضافي حسن يصل إلى 95 ألف ريال لمن تجاوزوا سن الـ40 عاما.

وشملت الاتفاقية الموقعة بين الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم وماجد الحقيل وزير الإسكان في الرياض أمس، على منح موظفي التعليم خصومات على عدد من مشاريع الوحدات السكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين، والحصول على جميع الامتيازات والبرامج الترويجية والعروض الحصرية الخاصة من البنوك والمؤسسات التمويلية.

وتضمنت بنود الاتفاقية بين الوزارتين التعاون، كلا فيما يخصه من حيث توزيع المدارس، وتصنيفها قبل البدء في تصميم المخطط الرئيسي لكل مشروع من مشاريع وزارة الإسكان، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب التعاون بين الطرفين في مراجعة واعتماد التصاميم للمؤسسات التعليمية، والإشراف على التنفيذ والتشغيل، وبرامج التخصيص بالتشغيل للمرافق التعليمية، إضافة إلى وضع آلية عمل تضمن تسريع وكفاءة الإنجاز، وتشكيل فرق العمل المشتركة التخصصية.

وتضمنت الاتفاقية تقديم مزايا خاصة وغير مسبوقة لمنسوبي وزارة التعليم، تتيح الحصول على قرض إضافي حسن يصل إلى 95 ألف ريال لمن تجاوزوا سن الـ40 عاما، تضاف إلى القرض الأساسي المدعوم، الذي يصل إلى 500 ألف ريال، وذلك ضمن مبادرة "دعم المدنيين"، والتسهيلات والخدمات المتنوعة التي يوفرها "سكني" لمستفيديه؛ لتمكينهم من التملك السكني تماشيا مع أهداف "برنامج الإسكان"، كما تنص الاتفاقية على الاستفادة من حلول برنامج "الإسكان التنموي" التابع لوزارة الإسكان لمن تنطبق عليهم الشروط.

وتشمل البنود هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال دعم كامل الأرباح من إجمالي مبلغ التمويل، الذي يصل إلى 500 ألف ريال، وتخفيض الدفعة المقدمة إلى 5 في المائة.

وقال الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم، إن هذه الاتفاقية بما تشتمل عليها من مزايا ستسهم في استفادة آلاف المستحقين للدعم السكني من منسوبي وزارة التعليم، مبينا أن الوزارة مستمرة في توفير مزيد من الخدمات والتسهيلات المتنوعة تقديرا لجهود منسوبيها في جميع مناطق المملكة.

وأضاف: "أن الوزارة تعمل على تقديم أفضل المزايا لمنسوبيها من معلمين ومعلمات وأعضاء هيئة تدريس وإداريين في هذه الاتفاقية، بما يسهل تملكهم للمسكن، مشيرا إلى أن المزايا التي حصلت عليها الوزارة لم تحصل عليها أي جهة أخرى، وذلك تقديرا من الوزارة لعطاءات منسوبيها، مثمنا الجهود التي تبذلها وزارة الإسكان في خدمة مستفيديها وتسهيل إجراءاتهم بما فيهم منسوبي وزارة التعليم".

من جانبه، أكد ماجد الحقيل وزير الإسكان، أن منسوبي "التعليم" يشكلون أهمية قصوى لدورهم الوطني الفاعل في الشأن التعليمي والتربوي، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تأتي لتعزيز خدمتهم وتسهيل إجراءاتهم؛ بما يمكنهم من التملك السكني بالاستفادة من مختلف الخيارات السكنية المتنوعة التي تلبي مختلف الرغبات، وتتناسب مع جميع القدرات.

ونوه إلى أن مبادرة "دعم المدنيين" التي انطلقت مع منسوبي "التعليم" تأتي ضمن عديد من المبادرات والخدمات التي أطلقتها الوزارة مسبقا لخدمة المستفيدين.

‫وقال إن "الوزارة تحرص دوما على عقد الشراكات المثمرة والفاعلة مع الجهات الحكومية الأخرى من وزارات وهيئات وغيرها، وعلى مستوى مختلف المجالات ذات العلاقة، مشيرا إلى أن الشراكة مع وزارة التعليم تأتي امتدادا لـ13 شراكة سابقة ضمن برنامج "سكني" لتقديم خدماته وحلوله المتنوعة لمنسوبيها".