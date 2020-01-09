مستويات قياسية للأسهم الأمريكية مع خفض توترات الشرق الأوسط

سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية مستويات قياسية مرتفعة مع بدء تداولاتها اليوم بعد أن تراجعت الولايات المتحدة وإيران عن أخذ مزيد من الخطوات العسكرية، في حين تدعمت المعنويات الإيجابية بفضل تعزز التفاؤل حيال اتفاق التجارة الأمريكي الصيني.

وجاء أكبر الدعم للمؤشرات الرئيسية من أسهم ألفابت وفيسبوك وأبل وأمازون.كوم ونتفلكس بعد تعليقات إيجابية من شركات سمسرة، وفقا لـ"رويترز".

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 106.88 نقطة بما يعادل 0.37 بالمئة ليفتتح على 28851.97 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 12.98 نقطة أو 0.40 بالمئة مسجلا 3266.03 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 73.03 نقطة أو 0.80 بالمئة إلى 9202.27 نقطة.