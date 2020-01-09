انحسار التوترات في الشرق الأوسط تهبط بالذهب إلى 1552 دولار

هبطت أسعار الذهب اليوم، مواصلة التراجع عن ذروتها في نحو 7 سنوات التي وصلت إليها في الجلسة السابقة، إذ هدأت حدة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وبحلول الساعة 1250 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1552.74 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن انخفض في وقت سابق إلى 1539.78 دولار للأوقية. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1553.70 دولار للأوقية.

صعد الذهب بما يصل إلى 2.4 بالمئة في بداية تعاملات أمس الأربعاء ليكسر حاجز 1600 دولار بعد أن ردت إيران بهجمات على قاعدتين عسكريتين تضمان قوات أمريكية في العراق.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، بلغ البلاديوم ذروة قياسية عند 2149.50 دولار للأوقية بفضل استمرار مخاوف المعروض، وصعد في أحدث التعاملات 0.7 بالمئة إلى 2090.06 دولار للأوقية.

وهبطت الفضة 0.6 بالمئة إلى 17.97 دولار للأوقية، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ سبتمبر عند 18.85 دولار يوم الأربعاء، بينما ارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 960.98 دولار للأوقية، وفقا لـ"رويترز".