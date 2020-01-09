اتفاق الصين وأمريكا التجاري يصعد بأسهم أوروبا لمستوى قياسي

لامست الأسهم الأوروبية مستوى قياسيا مرتفعا اليوم مقتفية أثر مكاسب أوسع نطاقا حققتها الأسهم العالمية بعد أن تراجعت أمريكا وإيران عن المزيد من التصعيد العسكري في الشرق الأوسط. أيضا نالت الأسهم الدعم من تأكيد الصين على توقيع اتفاق المرحلة واحد التجاري مع أمريكا الأسبوع القادم مما أدى لانحسار المخاوف المرتبطة بالتجارة.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 في المائة ليرتفع إلى مستوى قياسي عند 420.98 بينما ربحت أسهم ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة 1.1 في المائة. وارتفع سهم بي إم دبليو 0.8 في المائة إذ يقول متعاملون إن إكسان للسمسرة رفعت تصنيف السهم. وتصدر قطاع التكنولوجيا قائمة المؤشرات الفرعية الأفضل أداء في المنطقة وقاد المكاسب ارتفاع سهم إنفنيون تكنولوجيز لصناعة الرقائق اثنين بالمئة.