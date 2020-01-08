أسهم أمريكا مستقرة وسط ضغط من بوينج وانحسار التوترات بشأن الهجوم الإيراني

أنطلقت الأسهم الأمريكية مستقرة اليوم الأربعاء حيث أبطلت خسائر في بوينج وولجرين بوتس أثر الارتياح الناجم عن قول إيران إن ضرباتها الصاروخية خلال الليل "أتمت" ردها على قتل الولايات المتحدة قاسم سليماني.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 27.54 نقطة بما يعادل 0.10 بالمئة إلى 28556.14 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 1.41 نقطة أو 0.04 بالمئة مسجلا 3238.59 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 0.55 نقطة أو 0.01 بالمئة إلى 9068.03 نقطة.
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