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أخبار الشركات- محلية

أسمنت المدينة : تعيين "جي آي بي كابيتال" مستشار مالي لإدارة عملية تخفيض رأس المال

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة أسمنت المدينة عن قيامها اليوم بتعيين (جي آي بي كابيتال) كمستشار مالي لإدارة عملية تخفيض رأس مال الشركة والقيام بكافة الإجراءات ذات العلاقة، كما تم تعيين شركة عبدالعزيز الفهد وشركاه محامون كمستشارا قانونيا.

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