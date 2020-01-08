هيئة السوق المالية : اعتماد لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية

أصدر مجلس إدارة هيئة السوق المالية قراره المتضمن اعتماد لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية وتعديل قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها لتكون نافذة اعتبارا من تاريخ نشرها وذلك بعد أن نشرت الهيئة مشروع اللائحة على موقعها الإلكتروني لمدة 14 يوما تقويميا لاستطلاع مرئيات العموم حياله.

وتهدف اللائحة إلى تنظيم عمليات مقاصة الأوراق المالية في المملكة وتحديد متطلبات الحصول على الترخيص اللازم لممارستها مما سيسهم في توفير فئات جديدة من الأوراق المالية كعقود المشتقات، إضافة إلى ضمان اكتمال التسوية ووفاء الأطراف كافةً بالتزاماتهم عند تسوية الصفقات الأمر الذي من شأنه تطوير البنية التحتية الحالية للسوق وتعزيز كفاءتها.

وعرفت اللائحة عملية المقاصة بأنها العملية التي تحددَّ فيها حقوق كل طرف والتزاماته الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية، بما في ذلك حساب صافي الالتزامات، وضمان وجود الأدوات المالية أو النقدية للحد من التعرضات الناشئة عن ذلك.