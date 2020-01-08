أسهم أوروبا تتراجع بفعل مخاوف التصعيد العسكري بعد الهجوم الإيراني

انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم في الوقت الذي تسبب فيه هجوم صاروخي إيراني على قوات أمريكية في العراق في بيع المستثمرين للأصول المرتفعة المخاطر في ظل سريان مخاوف من تصعيد عسكري في الشرق الأوسط. ويثير الهجوم الأحدث تساؤلات بشأن إقدام أمريكا على الرد ومن المتوقع صدور بيان عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق اليوم.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 في المائة بحلول الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش فيما قادت الأسهم الألمانية الخسائر. وتصدر المؤشر الفرعي لقطاع الكيماويات القطاعات الأسوأ أداء بينما ارتفعت أسهم النفط والغاز مقتفية أثر صعود أسعار النفط بفعل احتمال وقوع اضطرابات في الإمدادات في الشرق الأوسط. وتراجعت أسهم موردي بوينج في أوروبا سينيور وسافران بعد تحطم طائرة بوينج 737 تابعة للخطوط الدولية الأوكرانية بعد إقلاعها من إيران.