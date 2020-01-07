شركة تابعة لـ "صندوق الإستثمارات العامة" تستهدف امتلاك 50 طائرة عمودية بحلول 2025

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة الطائرات المروحية إحدى شركات صندوق الإستثمارات العامة يحيى الغريبي وعدد من قيادات الشركة .

وقال الغريبي أن الشركة تستهدف في المستقبل القريب امتلاك 50 طائرة عمودية بحلول عام 2025.

وقدم الغريبي نبذه عن إستراتيجية شركة الطائرات المروحية وأبرز الخدمات التي تساهم بها في تعزيز النقل الجوي، منوهاً بإنطلاق المسيرة التشغيلية لشركة الطائرات المروحية، والتي تعد أول مشغل للطائرات العمودية التجارية في المملكة والوحيد.

وبين أن شركة الطائرات المروحية شاركت في المعرض السعودي للطيران بالرياض ومعرض دبي للطيران لعام 2019.

من جهته أعرب سموه عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح ، مثمناً جهود القائمين عليها ، مؤكد أهمية هذه المشاريع للوطن والمواطن.