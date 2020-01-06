مارين يصنع الألعاب بـ 7 ملايين

أبرمت إدارة النادي الأهلي عقدا احترافيا مع الألماني ماركو مارين صانع ألعاب فريق ريد ستار الصربي لمدة موسمين ونصف الموسم بعد أن أثبتت نتائج الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب جاهزيته البدنية.

وعلمت "الاقتصادية" من مصادر خاصة أن التعاقد مع اللاعب مارين الذي سبق له أن خاض تجربة احترافية في تشلسي الإنجليزي كلف خزينة النادي سبعة ملايين يورو.

وقالت، "سينال نادي اللاعب أربعة ملايين وخمسمائة ألف يورو فيما ستكون حصة اللاعب مليونين وخمسمائة ألف يورو".

وأضافت "كان هناك اتفاق بين مسؤولي الأهلي واللاعب يتضمن تجاوز الفحوص الطبية قبل توقيع العقد النهائي في الوقت الذي طالب فيه اللاعب بتسلم 700 ألف يورو حال توقيع العقد مباشرة". وزادت، "التعاقد مع مارين جاء لتلبية طلب الجهاز الفني في الأهلي للتعاقد مع صانع لعب أجنبي في فترة الانتقالات الشتوية، حيث سيتم رفع اسم اللاعب وقيده في كشوفات الفريق بشكل سريع تمهيدا لمشاركته أمام الهلال غدا في الجولة الـ14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين خاصة وأن اللاعب أبدى جاهزيته للعب".

يذكر أن مارين سيحل بدلا عن المدافع البوسني إرفين زوكانوفيتش الذي تم التعاقد معه بداية منافسات الموسم الرياضي الحالي لمدة موسمين قادما من جنوى الإيطالي إلا أن التقرير الفني الذي سلمه مدرب الفريق الحالي جروس أوصى بتسريحه والتعاقد مع لاعب آخر في مركز صناعة اللعب.

من جهة أخرى، نقلت إدارة كرة القدم تدريبات الفريق البارحة إلى أرضية الملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية بسبب أعمال الصيانة في ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل في مقر النادي الذي يستعد لاستقبال تدريبات برشلونة الإسباني الذي سيشارك في بطولة كأس السوبر الإسباني بوجود كل من ريال مدريد وأتليتكو مدريد وفالنسيا.

وشهدت التدريبات مشاركة اللاعب معتز هوساوي وجاهزيته للعب بعد أن تعافى من الآلام التي كان يشتكي منها في العضلة الخلفية التي تسببت في غيابه عن المشاركة أمام الشباب في الجولة الماضية.

وركز جروس على النواحي الفنية التي ينوي تطبيقها في لقاء الغد أمام الهلال بعد أن طالب اللاعبين بتنفيذ عديد من الخطط الفنية من خلال المناورة الميدانية التي أجراها بين الفريق الأساسي والاحتياطي.