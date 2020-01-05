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النفط
الغاز
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"ساما" تطرح مسودة "القواعد المنظمة لتقديم خدمات المدفوعات في المملكة"
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رسومات بيانية وإنفوجرافيك
أغلى المدن في العالم لاستئجار منزل
رسومات بيانية وإنفوجرافيك
أغلى المدن في العالم لاستئجار منزل
الاحد 5 يناير 2020
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