"هيونداي" تستهدف بيع 7.54 مليون سيارة خلال العام الحالي

ذكرت مجموعة "هيونداي موتور جروب"، أكبر منتج للسيارات في كوريا الجنوبية أنها تستهدف بيع حوالي 7.54 سيارة خلال العام الحالي، منها 4.58 مليون سيارة من إنتاج هيونداي و2.96 سيارة من إنتاج كيا.
يذكر أن "هيونداي موتور جروب" تضم شركتي هيونداي موتور وكيا موتورز.
وبحسب البيانات التي قدمتها المجموعة إلى الجهات المعنية، فإنها تستهدف بيع 732 ألف سيارة هيونداي في السوق المحلية خلال العام الحالي مقابل بيع 3.84 مليون سيارة في الأسواق الخارجية.
وأشارت وكالة "بلومبرج" للانباء إلى أن مبيعات سيارات هيونداي خلال العام الماضي بلغت 4.42 مليون سيارة.
وتستهدف كيا موتورز بيع 520 ألف سيارة في السوق المحلية و 2.44 مليون سيارة في الأسواق الخارجية خلال العام الحالي، مقابل مبيعات بلغت 2.77 مليون سيارة العام الماضي.
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