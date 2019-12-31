إيرادات أكبر 100 شركة تقفز 25 % إلى 2.05 تريليون ريال

قفزت إيرادات أكبر 100 شركة ضمن قائمة "الاقتصادية"، بنسبة 25 في المائة خلال عام 2018، لتبلغ 2.05 تريليون ريال، مقابل 1.64 تريليون ريال خلال عام 2017.

وتنشر صحيفة "الاقتصادية" اليوم قائمتها السنوية لأكبر 100 شركة سعودية لعام 2018، بالتعاون مع "أرقام" الشريك الفني، استنادا إلى عدد من المعايير المالية الرئيسة، وفقا لإجمالي الإيرادات، وإجمالي الأصول، وإجمالي حقوق المساهمين، وإجمالي رأس المال، الذي تم الحصول عليه من القوائم المالية المعتمدة من محاسبين قانونيين للشركات. علما بأنه تم تصنيف "أرامكو" شركة غير مدرجة نظرا لاعتماد القائمة على البيانات المالية لعام 2018.

وأظهر تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استحواذ أكبر عشر شركات من حيث الإيرادات، على 85.5 في المائة "1.75 تريليون ريال" من إيرادات الـ100 شركة خلال العام الماضي.

والشركات الـ10 هي: شركة أرامكو السعودية، شركة سابك، شركة السعودية للكهرباء، شركة الاتصالات السعودية، شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ"، شركة صافولا، البنك الأهلي التجاري، مصرف الراجحي، شركة قنوات الاتصالات السعودية، وشركة معادن.

وبين الشركات العشر، ثماني شركات مدرجة، وشركتان غير مدرجتين هما "أرامكو، وقنوات الاتصالات السعودية".

وتصدرت شركة أرامكو السعودية القائمة من حيث الإيرادات بـ1.33 تريليون ريال، تشكل 65.2 في المائة من إجمالي إيرادات الـ100 شركة، تلتها شركة سابك بإيرادات تبلغ 169.1 مليار ريال، تمثل 8.3 من إجمالي الـ100 شركة.

وفي المرتبة الثالثة كانت الشركة السعودية للكهرباء بإيرادات قيمتها 64.1 مليار ريال، ما يعادل 3.1 في المائة من إجمالي إيرادات الـ100 شركة.

وكانت شركة أرامكو السعودية قد تصدرت قائمة الاقتصادية"، بعد إعلان نتائجها المالية لأول مرة خلال العام الجاري، بفارق كبير عن بقية الشركات، بعد تفوقها من حيث الأرباح والإيرادات وحقوق المساهمين ورأس المال.

فيما بلغت أصول أكبر 100 شركة سعودية نحو 5.384 تريليون ريال، مقارنة بـ5.063 تريليون ريال للعام السابق، مسجلة نموا نسبته 6.3 في المائة، ما يعادل 320.36 مليار ريال. وبلغت حقوق المساهمين الإجمالية لأكبر 100 شركة نحو 2027.9 مليار ريال بنهاية عام 2018، مرتفعة عن العام الماضي بنحو 12 في المائة، مع تحسن أرباح معظم الشركات التي ضمتها القائمة.

واستحوذت ثلاثة قطاعات «المواد الأساسية» و«البنوك» و«إدارة تطوير العقار» على 47 في المائة من إجمالي القطاعات، حيث بلغ عدد الشركات المدرجة في تلك القطاعات 47 شركة.

فيما بلغت رؤوس أموال الشركات أكثر من 582.6 مليار ريال خلال 2018، وكانت قد بلغت العام الماضي 566.28 مليار ريال، بارتفاع قدره 3 في المائة.