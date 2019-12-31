شركة أرامكو تتصدر لأول مرة قائمة "الاقتصادية" لأكبر 100 شركة في السوق السعودية

تصدرت شركة أرامكو السعودية -أكبر شركة نفط وغاز في العالم- قائمة "الاقتصادية" لأكبر مائة شركة، بعد إعلان نتائجها المالية لأول مرة خلال العام الحالي. وتفوقت الشركة بفارق كبير عن بقية الشركات، بعد تصدرها من حيث الأرباح والإيرادات وحقوق المساهمين ورأس المال.

حيث حققت شركة "أرامكو" وحدها إيرادات قدرها 1335 مليار ريال بنهاية عام 2018، في حين بلغ إجمالي إيرادات بقية الشركات الـ99 التي تضمها القائمة نحو 711 مليار ريال خلال عام 2018، أسهمت "سابك" بـ169 مليار ريال، ومن ثم "كهرباء السعودية" بـ64 مليار ريال، و"الاتصالات السعودية" بنحو 52 مليار ريال.

كما حققت شركة "أرامكو" أرباحا قدرها 416 مليار ريال خلال عام 2018، حيث كانت الأكثر ربحية في العالم خلال عام 2018، وتعادل تلك الأرباح أربعة أضعاف تقريبا للشركات الرابحة ضمن قائمة المائة شركة الأكبر في السوق السعودية، حيث جاءت "سابك" ثانيا بأرباح قدرها 21.5 مليار ريال، وإذا ما قورنت عالميا فإن أرباحها تعادل أرباح أكبر ثلاث شركات عالمية "أبل" و"جوجل" و"إكسون موبيل".

هذا وبلغ إجمالي أصول شركة "أرامكو" 1.34 تريليون ريال بنهاية عام 2018، مساهمة بـ25 في المائة من إجمالي أصول قائمة المائة شركة، التي تجاوز إجمالي الأصول لديها نحو 5.3 تريليون ريال، وتعد أصول "أرامكو" أكبر من أصول ثلاث شركات سعودية هي "الكهرباء" و"الأهلي التجاري" و"مصرف الراجحي". واستحوذت حقوق المساهمين لدى شركة "أرامكو" على 50 في المائة من إجمالي حقوق المساهمين لقائمة المائة شركة، حيث بلغت حقوق المساهمين لدى "أرامكو" 1017 مليار ريال خلال عام 2018، فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين للمائة شركة نحو 2028 مليار ريال خلال عام 2018. وتصدرت الشركة قائمة الأكبر من حيث رأس المال، حيث بلغ رأسمال شركة "أرامكو" 60 مليار ريال مساهمة بأكثر من 10 في المائة من إجمالي رؤوس أموال الشركات المائة الأكبر في قائمة "الاقتصادية".