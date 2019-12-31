رؤوس الأموال لأكبر 100 شركة سعودية تبلغ 582.63 مليار ريال بنهاية 2018

بلغت رؤوس أموال أكبر مائة شركة سعودية، أكثر من 582.6 مليار ريال خلال 2018، وكانت قد بلغت العام الماضي نحو 566.28 مليار ريال، أي بارتفاع قدره 3 في المائة.

واستحوذ "قطاع البنوك" على 31 في المائة من إجمالي رؤوس الأموال لأكبر مائة شركة، حيث بلغ رأس المال للبنوك التي تضمنتها القائمة 181.43 مليار ريال خلال 2018، مقارنة بـ 168.43 مليار ريال خلال 2017.

وجاء في المرتبة الثانية قطاع "المواد الأساسية" بأكثر من 19 في المائة من إجمالي رؤوس الأموال لأكبر مائة شركة سعودية خلال 2018 بعدما بلغت 112.56 مليار ريال.

يليه "قطاع الطاقة" في المرتبة الثالثة بنحو 13 في المائة من إجمالي رؤوس الأموال لأكبر مائة شركة سعودية، بعدما بلغت 73.20 مليار ريال بنهاية 2018.

يأتي في المرتبة الرابعة قطاع "المرافق العامة" برأسمال قدره 48.85 مليار ريال خلال 2018، مقارنة بـ47.88 مليار ريال خلال 2017، بنسبة مساهمة بلغت 8 في المائة من إجمالي رؤوس الأموال لأكبر مائة شركة سعودية.

تبعه قطاع "الاستثمار والتمويل" في المرتبة الخامسة بنحو 8 في المائة من إجمالي رؤوس الأموال لأكبر مائة شركة سعودية، حيث بلغ رأسماله 43.58 مليار ريال خلال 2018 مقارنة بـ43.17 مليار خلال العام الماضي.

تلاه قطاع "إدارة تطوير العقارات" في المرتبة السادسة برأسمال قدره 43.32 مليار ريال مقابل 42.12 مليار ريال خلال 2017، بنسبة مساهمة بلغت 7.4 في المائة من إجمالي رؤوس الأموال لأكبر مائة شركة سعودية.

وحل في المرتبة السابعة قطاع "الاتصالات" برأسمال قدره 33.64 مليار ريال خلال 2018 وهو رأس المال نفسه خلال العام الماضي، بنسبة مساهمة بلغت نحو 6 في المائة من إجمالي رؤوس الأموال لأكبر مائة شركة سعودية.

وأسهم قطاع "إنتاج الأغذية" بنحو 3 في المائة من إجمالي رؤوس الأمول لأكبر مائة شركة سعودية خلال 2018، بعدما بلغت رؤوس أموال القطاع 17.16 مليار ريال.

وتضم القائمة لأكبر مائة شركة سعودية 11 شركة غير مدرجة في سوق الأسهم خلال 2018 هي "أرامكو" و"الأسمنت الأبيض" و"أراسكو" و"الراجحي للاستثمار" و"عصام خيري قباني وشركاه" و"أكوا باور" و"قنوات الاتصالات السعودية" و"الوطنية للصناعة" و"الكفاح القابضة" و"البواني المحدودة" و"الجهاز القابضة".

وبلغت رؤوس أموال الـ11 شركة غير المدرجة 74.53 مليار ريال خلال 2018، بنسبة مساهمة بلغت نحو 13 في المائة من إجمالي رؤوس أموال أكبر مائة شركة سعودية.

أما على صعيد عدد الشركات في القطاعات، فقد بلغ عدد الشركات في كل من قطاع "المواد الأساسية" و"قطاع البنوك" 26 شركة و12 شركة على التوالي، تبعها "قطاع إدارة تطوير العقارات" بتسع شركات، ومن ثم كل من قطاع "الاستثمار والتمويل" و"التأمين" و"السلع الرأسمالية" بـست شركات، كما يوضح الجدول التالي:

كما بينت الإحصائية استحواذ شركة "أرامكو السعودية" وحدها على أكثر من 10 في المائة من إجمالي رؤوس الأموال لأكبر مائة شركة سعودية خلال 2018، حيث بلغ رأس المال 60 مليار ريال بنهاية 2018.

تليها شركة "كهرباء السعودية" برأسمال قدره 41.66 مليار ريال، بنسبة 7 في المائة من إجمالي رؤوس الأموال لأكبر مائة شركة سعودية خلال 2018. وتأتي في المرتبة الثالثة شركة "المملكة القابضة" برأسمال تخطى 37 مليار ريال بنهاية 2018، ومن ثم كل من "البنك الأهلي" و"بنك الرياض" و"شركة سابك" بـ30 مليار ريال.