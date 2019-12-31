1.3 تريليون ريـال إيرادات سنوية لـ 11 شركة غير مدرجة

حققت 11 شركة غير مدرجة في سوق الأسهم السعودية إيرادات للعام المالي 2018 نحو 1.3 تريليون ريال، حيث بلغ نصيب الأسد لشركة أرامكو السعودية قبل إدراجها، التي استحوذت على نحو 97 في المائة من إجمالي إيرادات الشركات غير المدرجة.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، تشكل إيرادات الشركات غير المدرجة نحو 67 في المائة من الإيرادات الإجمالية لقائمة أكبر 100 شركة والبالغة نحو 2.05 تريليون ريال.

وحققت الشركات غير المدرجة إيرادات بلغت 1.37 تريليون ريال منها 1.33 تريليون ريال لشركة أرامكو، فيما بقية الشركات والبالغة عشر شركات فقد حققت إيرادات بنحو 38.7 مليار ريال، وذلك بحسب البيانات المالية لعام 2018.

وشكل إجمالي الأرباح الصافية للشركات غير المدرجة في سوق الأسهم السعودية نحو 80 في المائة من أرباح الشركات في القائمة، حيث بلغت قيمتها نحو 416.37 مليار ريال خلال 2018، فيما كان صافي الربح لقائمة الـ100 شركة نحو 522.38 مليار ريال.

وسجل إجمالي الأصول للشركات غير المدرجة في سوق الأسهم السعودية نحو 26 في المائة من أصول الشركات في القائمة، حيث بلغت أصول الشركات غير المدرجة نحو 1.42 تريليون ريال خلال العام المالي 2018، فيما إجمالي الأصول لقائمة الـ100 شركة نحو 5.38 تريليون ريال.

ويعادل إجمالي حقوق المساهمين للشركات غير المدرجة نحو 51 في المائة من حقوق الملكية للشركات في القائمة، حيث بلغت حقوق مساهمي الشركات غير المدرجة نحو 1.04 تريليون ريال خلال العام المالي 2018، فيما إجمالي حقوق المساهمين لقائمة الـ100 شركة نحو 2.03 تريليون ريال.

في حين بلغ العائد على حقوق المساهمين للشركات غير المدرجة نحو 40 في المائة، فيما بلغ العائد على حقوق المساهمين في قائمة أكبر 100 شركة نحو 25.8 في المائة، وذلك خلال العام المالي 2018.

وبلغ إجمالي رؤوس أموال الشركات غير المدرجة في السوق السعودية نحو 74.5 مليار ريال، تعادل 13 في المائة من إجمالي رؤوس أموال الشركات في قائمة أكبر 100 شركة والبالغة 582.63 مليار ريال.

والشركات غير المدرجة في السوق السعودية بترتيبها بحسب رؤوس أموالها هي: شركة أرامكو قبل إدراجها، التي شكل رأسمالها نحو 80 في المائة من إجمالي الشركات غير المدرجة، مع الأخذ في الحسبان، أن رأسمال شركة أرامكو يشكل نحو 10.3 في المائة من إجمالي رؤوس أموال قائمة أكبر 100 شركة.

تليها شركة "أكوا باور" برأسمال بلغ نحو 6.43 مليار ريال، التي شكلت نحو 9 في المائة من رؤوس أموال الشركات غير المدرجة.

وفي المركز الثالث جاءت شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمارات العامة برأسمال بلغ نحو 4.8 مليار ريال لتشكل نحو 6 في المائة من إجمالي رؤوس أموال الشركات غير المدرجة. تليها شركة الأسمنت الأبيض برأسمال 1.2 مليار، ثم شركة الوطنية للصناعة والشركة التابعة لها، تليهم الشركة العربية للخدمات الزراعية "أراسكو"، وشركة عصام محمد خيري قباني وشركاه القابضة، وشركة قنوات الاتصالات السعودية والشركات التابعة لها، وشركة البواني المحدودة، وشركة الكفاح القابضة، وشركة الجهاز القابضة.

* وحدة التقارير الاقتصادية