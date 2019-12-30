إكسون تستحوذ على 1.7 مليون فدان للتنقيب البحري في مصر

قالت إكسون موبيل اليوم الاثنين إنها استحوذت على نحو 1.7 مليون فدان للتنقيب البحري في مصر، معززة بذلك محفظتها في شرق المتوسط.

ومن المقرر أن تبدأ العمليات في 2020 في المساحة التي تضم 1.2 مليون فدان من منطقة شمال مراقيا البحرية الواقعة على بعد خمسة أميال قبالة الساحل الشمالي بمصر و543 ألف فدان في منطقة شمال شرق العامرية البحرية في دلتا النيل.

استهلت إكسون اقتحامها قطاع التنقيب عن الغاز في مصر بالفوز بعقود في واحد من أكبر عطاءات استكشاف النفط والغاز بالبلاد في فبراير.

كان وزير البترول المصري طارق الملا قال إن مصر تتوقع استثمارات لا تقل عن 750 إلى 800 مليون دولار في المرحلة الأولى من أعمال التنقيب بالاثني عشر امتيازا الذين أُعلنوا في فبراير.