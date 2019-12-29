التطبيقات الصينية تفقد جاذبيتها في السوق الهندية

حققت التطبيقات الصينية للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد انتشارا ملحوظا في السوق الهندية خلال السنوات الماضية حتى أصبح نحو 44 من بين أكثر 100 تطبيق استخداما في الهند من إنتاج شركات صينية.

لكن العام الحالي شهد تراجعا واضحا في شعبية التطبيقات الصينية لصالح التطبيقات الهندية المحلية التي نجحت في اكتساب حصة جديدة من السوق، بحسب التقرير الذي أعدته شركة تحليل التطبيقات وأبحاث التسويق "آبس فلاير".

وأشار تقرير آخر صادر عن شركة الأبحاث "آب آني" إلى أن 41% من بين أكثر 200 تطبيق تم تنزيلها على الأجهزة الذكية في الهند خلال الربعين الثاني والثالث من العام الحالي، كانت تطبيقات هندية، مقابل 38% فقط في العام الماضي.

وذكر التقرير أن هذا التحول نحو التطبيقات المحلية جاء على حساب التطبيقات الصينية التي فقدت جزءا كبيرا من حصتها السوقية لتصل إلى 38% خلال العام الحالي مقابل 43% في العام الماضي. وتستحوذ التطبيقات الصينية والهندية معا على 97% من سوق التطبيقات في الهند.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن تراجع شعبية التطبيقات الصينية جاء على خلفية ظهور عشرات الشركات الهندية الجديدة التي تقدم تطبيقات الخدمات الرقمية مثل أنظمة السداد الإلكتروني والألعاب والخدمات الإخبارية والترفيه خلال العام ونصف العام الأخير، بحسب "آبس فلاير" التي رصدت تنزيل 5ر6 مليار نسخة تطبيق خلال الربعين الثاني والثالث من العام الحالي في الهند.

وذكرت شركة "آبس فلاير" أن السوق الهندية التي تضم حاليا أكثر من 450 مليون هاتف ذكي تشهد منافسة قوية بين مطوري التطبيقات من مختلف أنحاء العالم، خاصة في ظل مرونة القوانين المنظمة لهذه السوق.