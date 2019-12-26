"جازبروم": صادرات الغاز قد تنخفض إلى 198.8 مليار متر مكعب

ذكرت وكالة إنترفاكس نقلا عن رئيس شركة جازبروم الروسية العملاقة للغاز أليكسي ميلر اليوم الخميس قوله إن الشركة تتوقع انخفاض صادراتها إلى خارج الاتحاد السوفيتي السابق إلى 198.8 مليار متر مكعب في العام الحالي انخفاضا من 202 مليار متر مكعب في 2018.
كما قال ميلر وفقا لما نقلته إنترفاكس إن الشركة تتوقع إنتاج 500 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي ارتفاعا من 479.6 مليار متر مكعب في 2018.
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