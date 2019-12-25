"الأهلية" و"اتحاد الخليج " توقعان مذكرة تفاهم غير ملزمة لتقييم جدوى اندماج الشركتين

وقعت شركتا الأهلية للتأمين واتحاد الخليج مذكرة تفاهم غير ملزمة وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين. وستقوم الشركتان ببدء عملية التحقق وفحص النواحي الفنية والمالية والقانونية والاكتوارية والدخول في مناقشات غير ملزمة فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط لعملية الاندماج المقترحة.

اتفقت الاهلية و اتحاد الخليج على انه في حال نجاح مشروع الاندماج سيتم اتمام الاندماج بطريق مبادلة الاسهم بحيث ستقوم اتحاد الخليج عند اكتمال الاندماج بإصدار اسهم جديدة لمساهمي الشركة مقابل كافة الاسهم المصدرة في الشركة. واتفقت الشركتان بشكل مبدأي على ان اساس التقييم سيكون باستخدام القيمة الدفترية لحقوق الملكية (Equity Book value) – بعد اجراء التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها تبعا لنتائج الفحص النافي للجهالة – وعلى أن نسبة التبادل (exchange ratio) ما بين الشركة واتحاد الخليج سيتم حسابها باستخدام القيمة الدفترية للسهم لكل من الشركة و اتحاد الخليج (reported book value per share ) والمعلنة في اخر بيانات مالية لكل من الشركتين قبل او بتاريخ توقيع اتفاقية الاندماج.

وقد قامت الشركة الاهلية بتعيين الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال) كمستشار مالي لعملية الاندماج المقترحة. فيما قامت شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاونيبتعيين شركة بيت التمويل السعودي الكويتي (بيت التمويل) كمستشار مالي للشركة في عملية الاندماج المقترحة. وينتهي العمل بمذكرة التفاهم بتوقيع الشركتين على اتفاقية الاندماج أو بعد فترة تسعة اشهر من تاريخ مذكرة التفاهم، أيهما أسبق. يمكن تمديد مذكرة التفاهم بموافقة الشركتين المشتركة. كما يمكن للشركتين مجتمعتين الموافقة على انهاء مذكرة التفاهم بتوجيه اخطار خطي بهذا المضمون في اي وقت.

وستستمر الشركتان باعلان اية تطورات جوهرية بشأن عملية الاندماج المقترحة وحسب القوانين والتعليمات ذات العلاقة. وأثناء ذلك تعتزم الشركتان الاستمرار بممارسة أعمالها حسب المعتاد لحين الانتهاء من عملية الاندماج المقترحة. وتعد عملية الاندماج المقترحة مشروطة باكتمال عمليات التحقق والفحص النافي للجهالة على نحو يكون متوافقا مع رغبات كافة الاطراف ذات العلاقة، وبشرط الاتفاق على الشروط والاحكام النهائية لاتفاقية الاندماج، وبشرط الحصول على الموافقات النظامية للجهات المختصة وموافقة الجمعيات العامة لكل من الشركتين. ان الدخول في مذكرة التفاهم لا يعني بحال بأن الشركتان ستوافقان على عملية الاندماج المقترحة. سيتم اصدار اعلانات جديدة بهذا الصدد حسب الحال.