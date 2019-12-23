أبها والتعاون .. دور الـ 16 يبدأ

يقص أبها والتعاون "حامل اللقب" مباريات دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين عندما يستضيف الأول نظيره الآخر على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وكان الفريقان قد حققا نتيجة إيجابية في الجولة الـ12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن كسب الأول نظيره الشباب 2 /0، والثاني نظيره الوحدة 2 /1.

يذكر أن دور الـ16 يجمع النصر مع ضمك، الاتحاد والفتح، الفيحاء والأهلي، الوحدة والرائد، الاتفاق وأحد، الفيصلي والهلال، والعدالة والشعلة.