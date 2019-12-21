«ستيوارد» .. الوصل بين الفرسان والحكام

يعد الـ"ستيوارد" أو حكم التسخين، عنصرا مهما في سباقات ومهرجانات قفز الحواجز، ولا يصح أن تقوم هذه المهرجانات والسباقات من دون وجوده وطاقمه المساعد.

ويتولى الـ"ستيوارد " مهام ترتيب دخول الفرسان بعد اعتماد القائمة الخاصة بكل شوط طيلة أيام المهرجان، ويعد حلقة الوصل المهمة بين حكام السباق قبل دخول الفرسان الميدان.

ولا يقتصر عمل حكم التسخين على ذلك، بل يصل إلى أنه باستطاعته استبعاد الفرسان المخلين بأنظمة البطولة وأنظمة لجنة التحكيم المطابقة للاتحادين الدولي والسعودي للفروسية، إضافة إلى إبلاغ اللجان بالفرسان المنسحبين عن أحد الأشواط.

ويقول محمد منصور "ستيوارد" البطولة، إن عمله لا يقتصر على ميدان التسخين فقط، بل يصل إلى منطقة الاسطبلات لكي يكون مطلعا على حالة الجياد من الاسطبلات إلى الميدان الرئيس.

ويساعد الـ"ستيوارد" حكمان آخران يوجدان في داخل منطقة التسخين، ومن مهامهما إبلاغ الـ"ستيوارد" بتجاوزات الفرسان التي تشمل ضرب الحصان أو تغيير الحواجز.