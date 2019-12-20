خفض التصنيف الائتماني لـ "بوينج" في ظل أزمة الطائرة 737 ماكس

خفضت مؤسسة "إس أند بي" للتصنيف الائتماني تصنيف شركة بوينج الأمريكية العملاقة للطائرات، وأرجعت أسباب هذه الخطوة إلى حالة الغموض الكبيرة التي تكتنف موعد قيام الشركة باستئناف توريد طائراتها طراز 737 ماكس.
وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن "إس أند بي" خفضت تصنيف بوينج على المدى الطويل من إيه إلى إيه سالب، كما خفضت تصنيفها على المدى القصير من (إيه سالب 1) إلى (إيه سالب 2).
وذكرت "إس أند بي" أن خفض النظرة المستقبلية لشركة بوينج يعكس الغموض بشأن موعد استئناف تشغيل الطائرة 737 ماكس، والمخاطر التي تتهدد سلاسل التوريد جراء وقف الانتاج المقرر للطائرة، فضلا عن احتمالات تأثير ذلك على قدرات بوينج التنافسية على المدى الطويل.
وتتوقع "إس أند بي" حاليا عدم استئناف توريد طائرات 737 ماكس حتى ابريل 2020 .
وذكرت "بلومبرج" أن تغيير التصنيف الائتماني لشركة بوينج يتوقف على قيامها باستئناف تصنيع وتوريد الطائرات 737 ماكس دون الإضرار بقدراتها التنافسية.
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