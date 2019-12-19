"تويوتا تسوشو" اليابانية تفوز بعقد تشييد محطة لاستقبال السيارات في مصر

قالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن كونسورتيوم تقوده تويوتا تسوشو، الوحدة التابعة لمجموعة تويوتا اليابانية، وقع عقدا اليوم لتشييد وتشغيل "محطة دحرجة سيارات ومركبات" في ميناء شرق بورسعيد في مصر.

وذكر البيان الصادر عن المنطقة الاقتصادية بحسب (رويترز) أن الكونسورتيوم، الذي يضم أيضا بولوريه لوجيستيك ونيبون يوشن كايشا سيقوم بتطوير وتشغيل رصيف ميناء بطول 600 متر ومحطة على مساحة 270 ألف متر مربع لاستيراد وتصدير وإعادة شحن السيارات "للأسواق والموانئ للدول المجاورة".

ونقل البيان عن المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس قوله إن الكونسورتيوم سيستثمر 150 مليون دولار في المعدات والبنية التحتية لتتمكن المحطة من التعامل مع 800 ألف سيارة سنويا إضافة إلى 233 مليون دولار سنويا مقابل امتياز التشغيل.

يقع ميناء شرق بورسعيد عند مدخل قناة السويس من جهة البحر المتوسط. والقناة أسرع ممر ملاحي بين أوروبا وآسيا وأحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي للحكومة المصرية.

وتأمل الحكومة في تحويل الميناء إلى مركز رئيسي لإعادة الشحن وهو ما يعني أن السلع ستمر عبر الميناء في الطريق إلى وجهات أخرى.