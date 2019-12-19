"تصفية" : إجازة جميع مساحة أرض مساهمة جوهرة المطار في الدمام

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" اليوم عن إجازة كامل مساحة أرض مساهمة جوهرة المطار بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية التي بلغت مساحتها أكثر من 10.2 ملايين متر مربع. جاء هذا بعد أن أعلنت اللجنة مؤخرا عن صدور الأمر السامي الكريم بفرز وإجازة جزء من مساحة الأرض والتوجيه بدراسة المساحة المتبقية التي تمت إجازتها بالكامل هذا اليوم.

وأكد الدكتور بدر الشويعر الأمين العام للجنة المساهمات العقارية أن مساهمة جوهرة المطار من المساهمات المتعثرة التي تجاوز عدد المساهمين فيها أكثر من 2000 مساهم وبرأس مال قارب النصف مليار ريال. وتعمل "تصفية" الآن على حصر المساهمين تمهيدا لاستكمال إجراءات التصفية واستعادة حقوق المساهمين فيها بأسرع وقت وأفضل عائد وفقا لآلية عمل اللجنة المعتمدة بقرار مجلس الوزراء.

وقال الدكتور بدر الشويعر إن اللجنة تمكنت منذ إنشائها من استعادة ما يقارب من 8 مليارات ريال لأكثر من 35 ألف مساهم. الجدير بالذكر أن لجنة المساهمات العقارية "تصفية" تختص بالنظر في جميع المساهمات العقارية وقت صدور قرار مجلس الوزراء وتستهدف إعادة حقوق المساهمين من خلال تصفية المساهمات العقارية بالطرق النظامية بأسرع وقت وأفضل عائد.