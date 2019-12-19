7 صفقات خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 147.5 مليون ريال

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم الخميس إجراء 7 صفقات خاصة بنحو 147.5 مليون ريال على 4.3 مليون سهم على 3 شركات مدرجة في السوق الرئيسية.
|
الشركة
|
السعر
|
الكمية المتداولة
|
القيمة المتداولة
|
الرياض
|
24.5
|
1,305,419
|
31,982,766
|
أرامكو السعودية
|
35.5
|
724,000
|
25,702,000
|
التعاونية
|
77.7
|
80,000
|
6,216,000
|
أرامكو السعودية
|
37.75
|
71,767
|
2,709,204
|
أرامكو السعودية
|
37.75
|
94,233
|
3,557,296
|
أرامكو السعودية
|
37.75
|
193,197
|
7,293,187
|
أرامكو السعودية
|
36.85
|
1,900,000
|
70,015,000
أضف تعليق