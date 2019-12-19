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أسواق الأسهم- السعودية

7 صفقات خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 147.5 مليون ريال

"الاقتصادية" من الرياض

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم الخميس إجراء 7 صفقات خاصة بنحو 147.5 مليون ريال على 4.3 مليون سهم على 3 شركات مدرجة في السوق الرئيسية.

 

الشركة

السعر

الكمية المتداولة

القيمة المتداولة

الرياض

24.5

1,305,419

31,982,766

أرامكو السعودية

35.5

724,000

25,702,000

التعاونية

77.7

80,000

6,216,000

أرامكو السعودية

37.75

71,767

2,709,204

أرامكو السعودية

37.75

94,233

3,557,296

أرامكو السعودية

37.75

193,197

7,293,187

أرامكو السعودية

36.85

1,900,000

70,015,000
 
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