7 صفقات خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 147.5 مليون ريال

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم الخميس إجراء 7 صفقات خاصة بنحو 147.5 مليون ريال على 4.3 مليون سهم على 3 شركات مدرجة في السوق الرئيسية.

الشركة السعر الكمية المتداولة القيمة المتداولة الرياض 24.5 1,305,419 31,982,766 أرامكو السعودية 35.5 724,000 25,702,000 التعاونية 77.7 80,000 6,216,000 أرامكو السعودية 37.75 71,767 2,709,204 أرامكو السعودية 37.75 94,233 3,557,296 أرامكو السعودية 37.75 193,197 7,293,187 أرامكو السعودية 36.85 1,900,000 70,015,000