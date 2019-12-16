"الرياض" و "الأهلي" يعلنان عدم الاستمرار في دراسة الاندماج بين البنكين

اتفق مجلسا إدارة بنك الرياض والبنك الأهلي على إنهاء المناقشات المبدئية وعدم الاستمرار في دراسة اندماج البنكين وذلك عبر بيانين بثهما موقع السوق السعودية "تداول" اليوم.

وأكد "بنك الرياض" أن رؤيته الاستراتيجية ستمكنه من الاستمرار في تطوير منتجاته وخدماته وتقنياته والتي تخدم مصلحة عملائه ومساهميه وموظفيه وتعزز مكانته الريادية والتنافسية. فيما أكد البنك الأهلي التزامه بتحقيق رؤيته بأن يكون مجموعة الخدمات المالية الرائدة إقليميا من خلال تنفيذ استراتيجيته للنمو المستدام والتي تهدف إلى تقديم خدمات متميزة لعملائه وتحقيق أفضل العوائد لمساهميه من خلال استقطاب أفضل المهارات الوطنية والتقنيات المتطورة.