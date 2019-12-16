2.02 تريليون دولار القيمة السوقية لـ "أرامكو" عند الإغلاق .. ارتفعت للجلسة الرابعة

أغلق سهم أرامكو وللمرة الأولى منذ الطرح على قيمة سوقية بلغت 2.02 تريليون دولار، وذلك بعد أربع جلسات تداول فقط، حيث أغلق سهم أرامكو عند مستوى 38 ريال.

وواصل سهم شركة أرامكو السعودية صعودة وللجلسة الرابعة على التوالي، ليحقق مكاسب سوقية منذ طرحة في السوق بنحو 1.2 تريليون ريال أو مايعادل 320 مليار دولار.

وكان السهم قد سجل اعلى مستوى له عند 38.7 ريال وذلك في الجلسة الثانية من الإدراج وعند قيمة سوقية بلغت حينها 2.06 تريليون دولار، الا أن السهم أغلق عند مستوى 36.8 ريال.

في حين، أغلق السوق السعودي تداولاته على مكاسب بنحو 89 نقطة، أو ما يعادل 1.1 في المائة، حيث بلغ حجم التداولات نحو 6.8 مليار ريال، فيما أستحوذت "أرامكو" على نحو 3.3 مليار ريال.