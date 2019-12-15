"عسير" تطالب بائع أرض شمال الرياض بإعادة 202 مليون ريال نتيجة إلغاء الصك

أعلنت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة عن رفع دعوى قضائية على بائع أرض شمال الرياض ــ حي الخير ــ بمطالبته بإعادة مبلغ 202 مليون ريال الى الشركة نتيجة إلغاء الصك. كما رفعت الشركة دعوى قضائية على وسيط السعي لعملية شراء الأرض بمطالبته بإعادة مبلغ 5.2 مليون ريال الى الشركة نتيجة إلغاء صك الارض.



وقالت الشركة إن نوع الدعوى القضائية التي رفعت لدى المحكمة العامة بالرياض هي المطالبة بإلزام بائع الأرض (المدعى عليه) بإعادة المبلغ المدفوع له وقدره 202 مليون ريال من قيمة الأرض الى الشركة مع احتفاظ الشركة بحقها في المطالبة بأية تعويضات عما لحقها أو قد يلحق بها من اضرار أو مطالبات مالية بسبب إلغاء صك الأرض المذكورة.

وقامت الشركة وفق المستندات المتوفرة لديها بخصوص موضوع الأرض المذكورة بالحصول على المشورة القانونية بتأكيد حق الشركة بمطالبة البائع بإعادة المبلغ المدفوع من ثمن الأرض، ولا تتوقع الشركة تحملها أية مسؤولية نتيجة إقامتها هذه الدعوى.