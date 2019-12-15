"الكهرباء" ترسي مشروع تركيب 10 ملايين عداد ذكي على تحالفين بقيمة 9.5 مليار ريال

وافق مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء على ترسية مشروع العدادات الذكية الذي يشمل تركيب 10 مليون عداد ذكي لجميع المشتركين في السعودية بقيمة 9,555,099,334 ريال.

وأكدت الشركة أنه سيتم تمويل المشروع من خلال موارد الشركة الذاتية بالإضافة إلى التمويل الخارجي. ومن المتوقع أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائج الشركة فور الانتهاء من المشروع بدا من 2021.

وأوضحت الشركة أن الجهات المنفذة هي تحالف شركة إتحاد إتصالات (موبايلي) وشركة الفنار للانشاءات لتنفيذ المشروع في القطاعين الأوسط والشرقي وفرع شركة تشاينا اليكترك باور اكويبمنت اند تكنلوجي المحدودوة لتنفيذ المشروع في القطاعين الغربي والجنوبي.

وأضافت "الكهرباء" أنه سيتم توريد 3.5 مليون عداد من قبل المصانع المحلية وسيكون ثلث قيمة المشروع من المحتوى المحلي علما بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة.