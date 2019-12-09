مصر تبدأ التشغيل التجاري لأول مزرعة رياح بطاقة 262.5 ميجاوات

بدأت مصر التشغيل التجاري لأول مزرعة رياح في مشروع رأس غارب بخليج السويس بقدرة إنتاج 262.5 ميجاوات.

وذكرت "الألمانية" نقلا عن (بوابة الأهرام) اليوم أن التشغيل جاء بعد استكمال مزرعة الرياح المزودة بـ 125 توربينة رياح بقدرة 2.1 ميجاوات للتوربينة الواحدة، قبل 45 يومًا من الموعد المحدد في المخطط الزمني للتنفيذ.

ووفق الموقع ، يعد المشروع الأول من نوعه وحجمه في مجال إنتاج الطاقة المتجددة في مصر في إطار نظام الإنتاج المستقل للطاقة.

وقامت الشركة المصرية لنقل الطاقة بتوقيع اتفاقية لمدة 20 عاما لشراء الطاقة من شركة سيمنس جاميسا للطاقات المتجددة" التي نفذت المشروع كجزء من العقد للبناء والتشغيل.

وتقود المشروع شركة رأس غارب لطاقة الرياح، التي أنشئت سنة 2017 في إطار شراكة بين المجموعة الفرنسية "إنجي"، والشركتان اليابانيتان "تويوتا تسوشو كوربوريشن" و"يوروس إنيرجي هولدنجز كوربوريشن"، وكذلك المجموعة المصرية "أوراسكوم للإنشاءات".

وقال أيمن سعد، المدير العام لشركة سيمنس جاميسا، إن مصر تتمتع بقدرات هائلة في مجال طاقة الرياح، خصوصًا في منطقتي خليج السويس ووادي النيل ، لافتا إلى أن مصر تعتبر واحدة من 15 دولة حول العالم توفر أفضل فرص للنمو، إذ أنه من المتوقع تنفيذ مشاريع في طاقة الرياح بقدرة تزيد على 6500 ميجاوات مع حلول 2026.

وأضاف، أنه مع المساحة المتوفرة حاليا لمزرعة رياح رأس غارب اليوم، يصل المجموع الطاقي لسيمنس جاميسا في مصر إلى 1249 ميجاوات.

وطبقا للموقع، يأتي برنامج إنشاء مزارع الرياح كأحد المكونات الأساسية لمخطط الحكومة المصرية، لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بحيث تصل نسبة توليد الطاقة من المصادر المتجددة إلى 20 بالمئة من إنتاج الكهرباء في مصر بحلول عام 2022 ، وإلى 42 بالمئة بحلول عام 2035.