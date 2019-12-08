البريطاني "جوشوا" يتغلب على المكسيكي "رويز" ويستعيد لقب بطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة

توّج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، البريطاني "آنتوني جوشوا" بلقب بطولة العالم للوزن الثقيل للملاكمة، بعد فوزه على منافسه المكسيكي "آندي رويز" بمجموع النقاط بعد انتهاء الجولة الأخيرة، وذلك في النزال التاريخي والكبير الذي احتضنه ميدان الدرعية اليوم، وسط حضور 15 ألف متفرج من 65 دولة، في حدث يرعاه صندوق الاستثمارات العامة.

وبهذه المناسبة، قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: "أحمد الله عز وجل على إقامة حدث عالمي كهذا في أرض المملكة العربية السعودية وفي أرض الدرعية التاريخية، نفخر جميعا كسعوديين أننا استطعنا تنظيم حدث عالمي وكبير كهذا النزال التاريخي، وهذا لم يكن ليحصل لولا الدعم غير المسبوق والمتواصل من قيادتنا الرشيدة التي كانت ومازالت تدعم بكل قوة لاستضافة مثل هذه الأحداث العالمية لنثبت للعالم أجمع أننا قادرين على التنظيم وباحترافية عالية كما شاهد العالم اليوم في الدرعية، فشكرا من الأعماق باسم شباب وشابات هذا الوطن الغالي على هذا الدعم الغير محدود فما نجده من سمو ولي العهد يسهم في نقلة نوعية وغير مسبوقة لرياضة الوطن واستضافة مثل هذه الأحداث الكبرى التي تحظى باهتمام عالمي كبير".

وأضاف سموه: " أبارك للملاكم البريطاني "آنتوني جوشوا" استعادة اللقب وحظا أوفر لمنافسه المكسيكي آندي رويز، وكلاهما قدما ملحمة تاريخية وقوية، استمتع بها الحضور الجماهيري الكبير، ولا يسعني في الختام إلا أن أشكر الجميع على حضورهم في ميدان الدرعية في هذه الليلة التي لن تنسى".

و قال البطل المتوج البريطاني آنتوني جوشوا بعد فوزه باللقب ومن أرض الحلبة في كلمته التي ألقاها أمام الجماهير: "أود أن أقول لرويز ما حدث مرة لن يحدث مرة ثانية، كنت جاهزا للفوز والفوز فقط"، وأضاف في تصريحات صحفية للإعلام: "شكرا للجماهير الحاضرة على دعمهم لي من الجولة الأولى وحتى النهاية، أشكرهم على الهتاف باسمي وبقوة، لم أخيب ظنهم وانتزعت اللقب من جديد، شكرا لكل المنظمين لهذا الحدث الكبير".

فيما قال المكسيكي آندي رويز: " أخفقت لأنني لم أتدرب بما فيه الكفاية، لم أستمع بشكل جيد لتعليمات المدرب وكان علي أن أخسر المزيد من الوزن لكي أنتصر، لا أعلم لماذا حدث ذلك، ولكن أنا أتعلم وسأعود أقوى".

واستطاع جوشوا من الثأر من هزيمته السابقة، بعد أن خسر أمام آندي رويز بالضربة القاضية يونيو الماضي في نيويورك، حيث شهد هذا النزال إثارة منقطعة النظير بعد أن بدأ جوشوا النزال بقوة بضربة قويّة في الجولة الأولى، سالت على إثرها دماء رويز، لكن الأخير لم يرفع راية الاستسلام وواصل النزال حتى نهاية الجولة 12 والأخيرة، ولم يظهر أيًّا من مظاهر الاستسلام، حيث بادل جوشوا بالضربات القويّة التي تركت آثارا جسيمة على وجه البريطاني، إلا أن السجال استمر طويلا حتى الجولة الأخيرة، حين أعلنت لجنة التحكيم انتصار جوشوا بمجموع النقاط، وبالتالي استعاد جوشوا كل الألقاب التي خسرها شهر يونيو الماضي في نيويورك من قلب الدرعية في حدث تاريخي.

وشهدت الليلة التاريخية تنظيم عدد من النزالات التمهيدية على مجموعة من الألقاب المهمة، حيث انتصر في النزال الافتتاحي للأمسية الإماراتي ماجد النقبي من أمام إيليا بيرواشفيلي في الجولة الثالثة، وحافظ على سجله المثالي، وقدم الملاكم فيليب هرجوفيتش أداءً مميزًا في دفاعه عن لقب بطولة الوزن الثقيل ضد منافسه الأمريكي إريك مولينا بعد غياب طال تسعة أشهر، شارك فيه بمعركة واحدة في غضون عامين.

وواصل محمد ماجدوف تقدما في مسيرته بتفوق مباشر منذ بداية النزال على نظيره توم ليتل، وانتصر ماجدوف بضربة قاضية في الجولة الثانية بعد أن سقط للمرة الثانية وقرر الحكم عدم الاستمرار بالنزال، ويصبح ماجدوف قد حقق انتصارين دون خسارة.

وأصبح البطل السعودي زهير القحطاني أول سعودي يفوز بلقب WBC الشرق الأوسط للوزن الخفيف، بعد فوزه على نظيره الكويتي عمر الدوسري، الذي فقد من خلاله الكويتي سجله المثالي عند إسقاطه بقرار أجمعت عليه لجنة التحكيم، وبهذا الفوز يحقق القحطاني ثمانية انتصارات متتالية في مسيرته الاحترافية، كما انتصر الإنجليزي إيفان هوبي برايس في أول نزال احترافي له على نظيره التنزاني سويدي محمد بعد ضربة قاضية في الجولة الثالثة، وفاز الإنجليزي ديليان وايت على نظيره البولندي ماريوس واك، وذلك بعد الفوز بالنقاط، وحضر التعادل ما بين الأمريكي مايكل هنتر والروسي ألكساندر بوفيتكن في نزار طال 12 جولة، وانتصر المكسيكي دييغو باتشيكو بأول عام كامل له كمحترف بكل اقتدار، حيث سجل ضربة قاضية في الجولة الأولى أنهى بها نظيره التنزاني سليماني سعيدي.