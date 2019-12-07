المكسيك تعلن أكبر كشف نفطي في 3 عقود

أعلنت المكسيك، تحقيق أكبر اكتشاف للنفط في البلاد منذ عام 1987 في حقل كيسكي في ولاية تاباسكو الساحلية، على خليج المكسيك.

وبحسب ما نقلت"سكاي نيوز"، قال أوكتافيو روميرو، رئيس شركة النفط المملوكة للدولة بيتروليوس ميكسيكانوس، إن الحقل الوقع على اليابسة يضم احتياطات مثبتة ومحتملة وممكنة قدرها 500 مليون برميل من مكافئ الخام.

قال روميرو إن أول بئر تم حفره في كيسكي في يونيو، وينتج الآن 4500 برميل يوميا.

ومن المقرر أن يحتوي الحقل الذي تبلغ مساحته 34 كيلومترًا على 11 بئرًا، وأن ينتج 69 ألف برميل يوميًا في عام 2020 و110 ألاف برميل من النفط و 410 ملايين قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا في عام 2021.