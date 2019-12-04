"أم القرى" و "الإنماء للاستثمار" تطلقان صندوقا للتطوير العقاري بقيمة 17 مليار ريال

أطلقت شركة أم القرى السعودية للتنمية والإعمار وشركة الإنماء للاستثمار، وهي وحدة تابعة لمصرف الإنماء، صندوقا للتطوير العقاري بقيمة 17 مليار ريال (4.53 مليار دولار) اليوم يركز على عقارات في مكة.

وستقوم "صناديق الإنماء مكة للتطوير" الجديدة بتطوير سبعة أبراج فندقية ومجمعين تجاريين ضمن مشروع طريق الملك عبد العزيز في مكة بحسب ما ذكرت "رويترز".

وقال مازن بن فواز بغدادي الرئيس التنفيذي المكلف لشركة الإنماء للاستثمار "هذه الشراكة تساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لإسكان المعتمرين والزوار، من خلال مشروعات التطوير التنموي والعمراني بمنطقة مكة المكرمة".