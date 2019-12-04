البورصة المصرية تربح 7.9 مليارات جنيه وارتفاع جماعي لمؤشراتها

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاً جماعياً لدى إغلاق تعاملات اليوم مدفوعة بعمليات شراء واسعة من المستثمرين على أسهم قطاع الصناعة الذي يترقب أنباءً إيجابية قبل نهاية هذا الأسبوع، وذلك على خلفية تصريحات محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر بشأن الإعلان عن مبادرات جديدة لدعم الصناعة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7.9 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 696.3 مليار جنيه، بعد تداولات نشطة نسبيًا بلغت نحو 1.8 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت 1.4 مليار جنيه.

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي /إيجي إكس 30/ بنسبة 1.23% لينهي التعاملات عند مستوى 13635.52 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بنسبة 1.54% مسجلًا 529.93 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقًا الذي صعد بنحو 1.43% من قيمته ليبلغ مستوى 1386.71 نقطة.