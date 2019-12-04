"ساسكو" توقع إتفاقية تسهيلات إئتمانية مع "ساب" بقيمة 190 مليون ريال للاكتتاب في "أرامكو"

أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) اليوم عن توقيع إتفاقية تسهيلات إئتمانية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع بنك ساب، حيث بلغت قيمة التمويل متوسط الأجل 190 مليون ريال. وتمتد مدة التمويل إلى 5 سنوات من تاريخ السحب.

بضمان سند لأمر بقيمة 100% من إجمالي التسهيلات، بالإضافة إلى رهن محفظة الأسهم الخاصة بإكتتاب أرامكو.

ويكمن الهدف من وراء هذه الإتفاقية إلى تنويع إستثمارات الشركة وذلك بالإكتتاب في شركة أرامكو .

وسيتم تحديد مبلغ التمويل بناءً على الأسهم التي سيتم تخصيصها للشركة بعد الإكتتاب.

يذكر أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في الإتفاقية.