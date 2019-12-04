هل حان الوقت لصناعة ألعاب فيديو وطنية؟

في كتابه الشهير "القوة الناعمة"، يشير جوزيف ناي، أستاذ العلوم السياسية الشهير، إلى أن القوة الناعمة هي أن تصبح قادرا على الحصول على ما تريده من خلال جذب الناس إليك، بدلا من إجبارهم أو إخضاعهم لعمل ذلك بالقوة.

يرى ناي، أن هذه الجاذبية تكمن في البعد الثقافي الذي تملكه الدولة، وسياساتها الخارجية. وحسب رأي العميد السابق لمدرسة جون كينيدي الحكومية في جامعة هارفارد، فإن مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان كان من الممكن أن تكون أسهل، لو كانت دولة مثل باكستان، حكومة وشعبا، ينجذبان بشكل أو بآخر للولايات المتحدة. وبالطبع، هو يتحدث عن الغزو الأمريكي لأفغانستان لملاحقة «طالبان» وتنظيم القاعدة في أعقاب أحداث 11 سبتمبر.

وللقوة الناعمة أشكال عديدة من حيث الثقافة، فهي تشمل العادات والتقاليد التي يتبعها مجتمع الدولة، مثل الشجاعة والكرم والإصرار، وهي ما يميز المجتمع السعودي تحديدا.

وتشمل القوة الناعمة أيضا نواحي أخرى، مثل الرياضة، والألعاب التقليدية، والقصص التاريخية والإنسانية، والموسيقى، والأفلام، والمسلسلات، وبقية الأعمال الترفيهية، التي يصنعها هذا المجتمع أو ذاك.

وحاليا من أهم محاور القوة الناعمة، صناعة الألعاب الإلكترونية "ألعاب الفيديو"، التي تلقى رواجا عالميا. وتأتي هذه الأهمية ليس من الناحية الاقتصادية للألعاب، وسوقها الضخمة، وأن كل ذلك سبب كاف للاهتمام، بل من ناحية البعدين الثقافي والترويجي للبلاد، وتسويق مواقع وأحداث بطريقة مبتكرة، تصل إلى عقول ملايين البشر، صغارا وكبارا، خلال فترة قصيرة.

لقد حان الوقت لصناعة ألعاب محلية بأيد وطنية، خصوصا في الوقت الذي تستفيد منه طوكيو وهوليوود وغيرهما، من الثقافة العربية، والأمثلة من الأفلام والمسلسلات لا تخفى على القارئ، لكن أذكر على سبيل المثال، سلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة "أنتشارتد"، التي استخدمت فيها صحراء الربع الخالي السعودية في أحد أجزائها.

المشجع من هذه الناحية، أن المملكة أولت منذ انطلاقة "رؤية 2030"، أهمية كبيرة للجانب الثقافي. فعلى صعيد الأحداث والفعاليات، عملت المملكة، ممثلة في وزارة الثقافة، وهيئة الترفيه، وهيئة السياحة، كثيرا من الأنشطة الثقافية والترفيهية، ومثال ذلك "مواسم السعودية"، التي تهدف إلى تحقيق عدة أهداف، منها إظهار الثقافة السعودية إلى مختلف أنحاء العالم. وقد رأينا آلاف السياح يزورون المملكة. إضافة إلى ذلك، تم أخيرا إطلاق فيلم "ولد ملكا"، الذي ربما يكون خطوة حقيقية أخرى في تكوين قوة ناعمة لنا.

والمتابع لدهاليز صناعة ألعاب الفيديو يعرف أنه كانت هناك بعض المحاولات خلال الأعوام العشرة الماضية في صناعة ألعاب محلية، وأذكر على وجه الخصوص لعبة "اللقاء" من المطور السعودي عبدالله كونش، وهي إحدى ألعاب الجوال التي التفت إليها عديد من نقاد الألعاب المشهورين حول العالم، خصوصا أنها تحمل رسالة إنسانية جميلة.

إضافة إلى ذلك، هناك عديد من الأعمال التي قامت بها بعض الجهات التي تشجع الصناعة المحلية للألعاب، مثل توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم لصناعة وتطوير الألعاب مع أشهر شركات صناعة الألعاب اليابانية، مثل اتفاقية "مسك الخيرية" من خلال "مانجا للإنتاج" مع مجموعة سكوير إنيكس العريقة في صناعة ألعاب الفيديو، ومع "شين نيبون كوكي"، واستديوهات "توي" لتحريك الرسوم "أنميشن".

ونظرا إلى صعوبة صناعة الألعاب وتعقيدها، ربما من الصواب البدء بصناعة ألعاب بميكانيكيات تحكم خفيفة وبسيطة، لكن بقصة عميقة، مثل لعبة "ذا ووكينج ديد" المبنية على الرواية الشهيرة بالاسم نفسه، التي حازت جائزة أفضل لعبة في العالم عام 2012 من معظم الجهات المختصة بالألعاب، على الرغم من مستواها العادي من النواحي التقنية والرسومية وميكانيكيات اللعب.