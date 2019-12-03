الذهب يقفز فوق 1% بعد تعليقات ترمب عن تأجيل اتفاق للتجارة

قفزت أسعار الذهب أكثر من 1 في المئة أثناء التعاملات اليوم مع تلاشي أجواء التفاؤل التي تحيط باتفاق للتجارة بين الصين والولايات المتحدة بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن المحادثات قد تمتد إلى ما بعد انتخابات الرئاسة في نوفمبر 2020 .

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 1479.71 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1526 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس أعلى مستوى منذ السابع من نوفمبر عند 1481.80 دولار، وفقا لـ"رويترز".

وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 1.1 بالمئة إلى 1485.80 دولار للأوقية.