الحكومة الأيطالية توافق على تقديم قرض جديد بقيمة 400 مليون يورو لشركة "أليطاليا"

وافقت الحكومة الايطالية يوم الاثنين على توفير قرض جديد بقيمة 400 مليون يورو (443 مليون دولار) من أجل الحفاظ على استمرار عمل شركة الطيران الوطنية أليطاليا.

كانت أليطاليا تحت سيطرة إدارة حكومية منذ مايو 2017 وأصبحت القروض الحكومية، التي تلقتها منذ ذلك الحين، البالغة 900 مليون يورو على وشك النفاد.

وقالت الحكومة في بيان إن القرض الجديد، وهو صالح لمدة ستة أشهر، يتعين أن يسمح لمسؤولي أليطاليا بمواصلة جهودهم لإعادة الهيكلة والعثور على مشترين لشركة الطيران.

